أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل كورب الانتهاء من أول صفقة بيع بغرض الإغلاق لمصنعها لصناعة الرقائق الإلكترونية من أنواع "إن.أيه.إن.دي" و"إس.إس.دي" و"داليان إن.أيه.إن.دي" في الصين إلى شركة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية إس.كيه هاينكس. كما تشمل الصفقة نقل بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بقطاع "إس.إس.دي" والعمال إلى الشركة الكورية الجنوبية.

في المقابل ستدفع إس.كيه هاينكس 7 مليارات دولار إلى شركة إنتل. وكان قد تم الإعلان عن هذه الصفقة لأول مرة في 19 تشرين أول/أكتوبر 2020.

وقالت إنتل إنها ستواصل تصنيع رقائق "إن.أيه.إن.دي" في مصنع إس.كيه هاينكس لتصنيع رقائق داليان.

من المتوقع الانتهاء تماما من خطة إغلاق النشاط بالنسبة لشركة إنتل خلال آذار/مارس 2025 أو بعده عندما تستحوذ إس.كيه هاينكس على باقي أصول رقائق إن.أيه.إن.دي من شركة إنتل مقابل ملياري دولار.