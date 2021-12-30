التداول في الأسواق المالية هو ما يبحث عنه الكثيرين، حيث توجد العديد من المصطلحات الخاصة بعالم التداول، وفي تلك المقالة سنوضح لكم شرح كامل لمصطلح الأسواق المالية، فضلًا عن توضيح وظيفة الأسواق المالية وأهميتها، كما سنوضح أنواع الأسواق المالية، لتكون على معرفة كاملة قبل البدء في عملية تداول الأسواق المالية.

مفهوم الأسواق المالية

الأسواق المالية تعريفها يعتبر تعريف عام اقتصادي، ويشرحها المختصين بأنها المكان أو السياق الذي يتواجد فيه البائع مع نظيره المشتري بهدف توقيع صفقة معينة أو الإتفاق حول عملية تجارية محددة، حيث يكون طرف البائع يرغب في تقديم سلع معينة للبيع، عن طريق عرض سعرها للمشتري، وثم على يقوم المشتري على الجانب الآخر بتقديم عرض الشراء، وفي حالة الأسواق المالية تكون السلع عبارة عن الورق المالي في حد ذاته، وفي عمليات التداول في الاسواق المالية تكون الأوراق المالية في صورة أسهم، أو في صورة سندات، أو في صورة أوراق تجارية.

وبالتالي يمكننا تعريف الأسواق المالية على أنها طلبات تداول الأوراق المالية، ويتم ذلك داخل إطار شديد التنظيم والدقة، ويشرف عليه جهات وهيئات عالمية عديدة.

وظيفة وأهمية الأسواق المالية

تتركز أهمية مكانة الأسواق المالية في عملية توفير النقد أو توفير السيولة الخاصة بالنشاط التجاري أو النشاط الاقتصادي، ثم نقل تلك الأموال المدخرة بعد ذلك إلى عمليات الإنفاق الاستهلاكي التي يقوم بها العملاء على السلع المختلفة الموجودة في السوق، أو توجيهها نحو القطاعات مختلفة.

أنواع الأسواق المالية

أسواق رأس المال: يعتبر النوع الأكثر شهرة في الأسواق المالية، و تتجزأ إلى سوق الأسهم أو مجال سوق السندات: ويمكن التفرقة بين السهم وبين السند، أن ما يجمعهم هو كونهم ورقة مالية، حيث أن الأسهم عبارة عن جزء أساسي من رأس مال الشركة، بينما السند عبارة عن جزء أساسي من الدين على الشركات. وذلك يعني أن السهم يعتبر حصة أساسية في رأس مال شركات كبرى مساهمة، والأسهم تتساوى في قيمتها، ويمكن التداول فيها بالطرق التجارية. ولكن السند عبارة عن صك مالي يثبت أن حامله قد منح مبلغ معين للشركة، وذلك يجعل حامله له الحق في المطالبة بحقه، كما أن له حق المطالبة بقيمة الفوائد المستحقة عند حلول ميعاد أجله، أي أنه عبارة عن تعهد مكتوب يسجل مبلغ القرض في فترة معينة.

أسواق العملات الأجنبية أو ما يسمى بالفوركس: يعتبر سوق العملات أو ما يسمى بسوق فوركس عبارة عن سوق تداول خاص بالعملة الأجنبية، و بحسب موقع فوركس ترست العرب يعد سوق العملات الاجنبية من الأسواق المالية الكبرى من حيث سعة التداول ومن حيث قيمة السيولة ويلقب بشكل عالمي بلفظ Forex ويقوم الكثير من المستثمرين داخل سوق Forex بتغيير قيمة أسعار العملات الأجنبية.

أساليب التداول

تداولات نهاية اليوم: يعد أسلوب منتشر الاستخدام بين معظم المتداولين حول العالم وخاصة المحترفين منهم، حيث يعملون كل الوقت. وذلك يتطلب عملية تحليل مستمرة يوميا أو تحليل على مدار الأسبوع، حيث يقوم البعض بدراسة حركة السعر لتوقع الأسعار المستقبلية بهدف تحقيق أرباح. وتلك الأسلوب لا يتطلب من الشخص المتداول أن يقوم بعملية متابعة مستمرة لحالة السوق طوال الوقت، كما يعتبر غير مضطر إلى متابعة الأوامر خلال عملية التنفيذ، ويناسب ذلك بعض الأشخاص في حالة كان أسلوب حياتك يتطلب التفرغ لبعض الأعمال والمهام المختلفة.

التداول بالتحليل الأساسي: يحتاج هذا الأسلوب للاعتماد بشكل كبير على جمع المعلومات الأساسية وجمع الكثير من النماذج المالية المختلفة من أجل تحديد ضعف الأسهم أو تحديد مدى قوتها، وغالبا ما تتم عملية جمع المعلومات بناء على تعاملات الأسهم الماضية، وتعاملات العملات العالمية. فضلًا على أن التعاملات التي تتوقف على عملية تحليل متعلق تتأثر بشكل كبير.

التداول خلال اليوم: هذا الأسلوب يتطلب القيام بعملية فتح لصفقة وإتمامها في ذات اليوم. حيث تعتبر عملية التداول والمضاربة من من المهام اليومية المتعلق بأسلوب التداول خلال اليوم، حيث يقوم المتداولون بالتداول على أصل معين من الأصول ويتم إغلاق العملية خلال اليوم، وذلك بناء على الرسم البياني والمعلومات المتاحة وذلك يحدث في ساعة واحدة.

ويعتمد بشكل أساسي على اتباع التحليل الفني وليس على إتباع التحليل الأساسي، وجدير بالذكر أنه توجد أشكال متعددة من أسلوب التداول خلال اليوم، ومنها نوع يسمى التداول السريع، ونوع يسمى التداول على الأخبار، ونوع يسمى المضاربة، ونوع يسمى التداول على الاتجاه.

التداول على الاخبار: هذا الأسلوب يعتمد بشكل كلي على متداولو الأخبار، حيث يقوم المتداولين بالبحث عن أهم التغيرات العالمية والأخبار الهامة ويركزون كل الصفقات تزامنا مع صدور الأخبار الهامة، حيث تؤثر بعض الأحداث الاقتصادية على مؤشرات الأسهم.

ولذلك يقوم البعض بالبيع والشراء بناء على تلك العملية، حيث يحدث التذبذب على حركة سعر السهم، ما يسمح للمتداولين تحقيق مكسب في وقت قصير وسريع.

ولذلك يمكن أن يحقق بعض متبعي هذا الاسلوب ربح كبير في حالة توقع تأثير التغيرات الإقتصادية العالمية على أسعار الأسهم.

تداول مواقف البيع والشراء: هذا الأسلوب يعتبر من الأساليب طويلة الأمد، حيث يعتمد على خطط يتطلب تنفيذها وقت طويل يصل لحوالي شهر أو أسبوع أو عام كامل، حيث تهتم تداولات المدى البعيد بالتقلبات التي تتم على المدى القريب في حركة الأسهم والأسعار، لأن متبعي هذا الأسلوب يظنوا أن استثمار المدى الطويل يعتبر مضمون وأمن ويمتص تقلبات الأسعار التي تحدث في المدى القصير، ويقوم المتداولون باتباع أدوات التحليل الفني بهدف عمل خطط واضحة من أجل استراتيجية المدى الطويل، حيث يعتبر من أكثر الأساليب التي تحتاج إلى التخطيط للتداولات، ويحتاج هذا الأسلوب دراسة وتحليل ووقت طويل.

التداول السريع: يعتبر نوع من اساليب التداول، كما يعتبر نوع من اساليب التداول خلال اليوم، وهذا الأسلوب يتطلب وجود الشخص المتداول بشكل مستمر أمام شاشة الكمبيوتر، وقد انتشر هذا النوع بكثرة في السعودية و ازداد عدد المستثمرين المهتمين في أفضل سهم استثماري يوزع أرباحا وخصوصا في الرياض حيث من الممكن أن يحقق ربح كبير في لحظات او خسارة كبيرة في لحظات أخرى اذا لم يهتم في ادارة المخاطرة.

وفي هذا الأسلوب ستحتاج لتكون متفرغ بشكل كبير ومستعد للتواجد أمام شاشات التداول بشكل يومي، وهذا الأسلوب يعتبر منتشر بشكل كبير حيث يتمتع بنتائج إيجابية كبيرة ويضمن لك أرباح كبيرة محتملة. ويعد أسلوب شديد التعقيد والصعوبة ويجب أن تكون ذات خبرة كبيرة لتختاره، فضلًا عن أنه أسلوب يسبب الكثير من القلق والتوتر.

التداول على أساس التحليل الفني: هو أسلوب متعلق بشكل كامل على عملية التحليل الفني. ولا يتطلب هذا الأسلوب وجود إطار زمني معين، وبرغم أن متداولي المدى القصير يفضلون عملية التحليل الفني ولكن يمكن اتباع هذا الأسلوب إذا كنت من مفضلي تداول المدى البعيد.

والتداول في الأسواق المالية له أساليب متعددة، وفي تلك المقالة شرحنا لكم جميع أساليب التداول في الأسواق المالية، فضلًا عن توضيح فكرة عامة حول أنواع الأسواق المالية، كما عرضنا شرح عام لمفهوم الأسواق المالية، ويجب ان تقوم بتحديد الأسلوب الذي يناسبك قبل البدء في عملية التداول في الأسواق المالية.