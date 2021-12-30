إصابات متحور أوميكرون ترتفع إلى 802 في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» بالمملكة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس.

وقال مسؤول ملف كورونا بالأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء الخميس، إنه مع تسجيل 8 إصابات اليوم، وصل مجموع الحالات المصابة بـ«أوميكرون» في الأردن إلى 802 إصابة.

وأكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الخميس، أن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا بلغت صفرا على الرغم من رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين ياسين الحسبان، مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، والخطة التنفيذية ومؤشراتها القياسية.

وشدد «الهواري» على أهمية تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا في حماية المواطنين من الفيروس، داعيا مجددا إلى أخذ الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.