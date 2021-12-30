أحمد ناجي: حزين لاستبعاد الهاني سليمان من منتخب مصر

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قال أحمد ناجي مدرب حراس سموحة الحالي، إنه كان يتمني تواجد الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير المقبل.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" بالطبع حزين على عدم تواجد الهاني سليمان مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" عندما تحدثت مع عصام الحضري قولت له مكنتش بحب حد يقولي أن هذا اللاعب ينضم للمنتخب بل رؤيتي فقط".

وتابع:" منتخب مصر قائمته لكأس أمم إفريقيا جيدة ومنطقية واللاعبين كنا نتوقع تواجدهم عدا فقط محمد عبد المنعم ومهند لاشين ".