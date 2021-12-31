تفاصيل جلسة براون مع لاعبي الإسماعيلي

عقد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، اجتماعًا مطولًا مع لاعبيه بمقر فندق الإقامة بالنادي، وطالبهم بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية من أجل إسعاد الجماهير.

جاء ذلك قبل المران الجماعى الذي خاضه عصر الخميس على ملعبه، في إطار استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية في يناير المقبل.

وركز «بروان» على بعض الجمل الفنية التكتيكية منها رفع دقة التسديد على المرمى من مسافات بعيدة بجانب إيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض الأخطاء.

وانتهى المران بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وشهدت كل مجموعة التدريب على التحرك بدون كرة وسرعة الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات على المرمى بشكل إيجابى.