العراق: القبض على خلية إرهابية خططت لاقتحام مبنى تسفيرات كركوك

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أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الخميس، القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك/ 250 كم شمالي بغداد.

وقال المتحدث، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن "استخبارات وأمن كركوك تلقي القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة".

بدورها قالت استخبارات كركوك، في بيان، إن مفارزها تمكنت في عملية نوعية وجهد استخباراتي مميز ونتيجة لمعلومات دقيقة من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن "الارهابيين اعترفوا بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وأنهم تفاجأوا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم".