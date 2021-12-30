محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأتربة والمخلفات لتجنب انسداد الشنايش

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بإزالة كافة الأتربة والمخلفات لتجنب انسداد الشنايش والتسبب في الإعاقة المرورية.

وكلف الشريف جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشوارع؛ للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لشنايش الأمطار.

ومن جانبه، شن قام المهندس عادل جابر، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة؛ صباح اليوم الخميس، حملة لرفع الأتربة ومخلفات الردم من على محور المحمودية، باعتباره أحد الطرق الرئيسية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

وقال جابر إن الإدارة المركزية تقوم بالتعامل الفوري مع أي حالة طارئة قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية؛ حيث يتم يوميا المرور على المحاور المرورية الرئيسية، ومنها محور المحمودية من المعمورة وحتى كفر عشري؛ للتأكد من عدم وجود أي أتربة أو مخلفات ردم بالطريق لإزالتها على الفور.



