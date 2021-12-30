رئيس وزراء اليابان يتعهد بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات وسط تفشي سلالة «أوميكرون» محليًا

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ببذل قصارى جهده لإتاحة العقار المضاد لفيروس "كورونا"، والذي يؤخذ عبر الفم على نطاق واسع وتأمين نظام خدمة رعاية صحية.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، بعد تجاوز إصابات اليابان بفيروس "كورونا" عتبة الـ500 حالة لأول مرة منذ شهرين، مما أشعل مخاوف الناس في جميع أنحاء البلاد وسط رحلات السفر خلال نهاية العام وفترة عطلة رأس السنة الجديدة.

ومع الانتقال المجتمعي وانتشار سلالة "أوميكرون" في اليابان، قال كيشيدا - في رسالة بالفيديو في نهاية العام عبر تويتر - إنه سيعزز الإجراءات لمنع العدوى من خلال الاستعداد "لأسوأ السيناريوهات".

وتعهد رئيس الوزراء الياباني أيضًا بضمان انطلاق مبكر لحملة الجرعات معززة لأخصائيي الرعاية الصحية وكبار السن المعرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الموجودين في مرافق التمريض، إلى جانب توسيع نطاق توفر اختبارات فحص كورونا "بي سي آر" المجانية.

واقترح خبراء الأوبئة في اليابان أن يحول رئيس الوزراء تركيز الحكومة في محاربة سلالة "أوميكرون" إلى فرض تدابير وقيود محلية، حيث يبدو أن تشديد القيود على الحدود وحده لا يكفي لاحتواء الانتشار.