الأقصر تعلن تطوير 4 ميادين ومزارات سياحية من بينها الكورنيش بـ185 مليون

أعلنت محافظة الأقصر حصاد المشروعات بالمحافظة خلال عام 2021، ومنها تطوير وتجميل الكورنيش العلوي والسفلي و4 ميادين وتطوير ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج والمرسى السياحي والسوق السياحي بتكلفة مالية قدرها 185 مليون جنيه.

وقالت المحافظة، إنه بالنسبة للكورنيش تم إنهاء الجزء العلوي والسفلي بنسبة تنفيذ 100% بطول 1700 متر، وفي الميادين الرئيسية تم إنهاء تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج، وميدان مرحبًا، وميدان الشيراتون وميدان الابروتيل، والسوق السياي وميدان المحطة وحديقة الطفل، وتم نهو مرسى جديد بمنطقة مستشفى الكرنك الدولي يستخدم كمرسى سياحي، بالإضافة إلى مرسى لمعدية الأهالي حاليًا، وتم شراء عدد 2 مركب (عبارة نهرية) بتكلفة 16 مليون جنيه، لاستخدامهما كأتوبيس نهري للتنزه بالنيل للأهالي والسائحين، وتم تجهيزهما وتمت الموافقات الخاصة بالتراخيص.

وأضافت أنه تم افتتاح طريق الكباش الذي يعتبر أقدم طريق ديني يقوم بالربط بين مكانين مقدسين هما معبد الأقصر ومعابد الكرنك على امتداد طولب إلى 2700 متر، ويحوي على ما يقرب من 1096 تمثال لأبو الهول برأس كبش، وبدأ العمل بالمشروع عام 2004، ثم توقف العمل بالمشروع في 2011، وتم استئناف العمل في يونيو 2018، وذلك عقب صدور القرار رقم 201 لسنة 2018 ونزع الملكية لمنطقة أبو عصبة بنسبة تنفيذ 100%.

وتم افتتاح الطريق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تم بنجاح مبهر ليكون إضافة للافتتاحات العالمية التي تمت مؤخرًا والخاصة بقطاع الآثار المصرية، والتي أظهرت عظمة مصر وليكون المتحف المفتوح الوحيد في العالم الذي يصل طوله إلى 2700 متر.