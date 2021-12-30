24 لاعبا بقائمة غينيا بيساو لكأس الأمم الإفريقية

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كشف باسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، عن قائمة فريقه المكونة من 24 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقبلة بالكاميرون.

وأعلن كاندي، حسب الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس، أن هدف فريقه هو التأهل لأول مرة للدور الثاني، بعد أن انتهت أول مشاركتين لغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية عامي 2017 و2019 على مستوى دور المجموعات.

كاندي هو المدرب الذي قاد غينيا بيساو في جميع مشاركاتها الثلاث المتتالية في كأس الأمم الإفريقية .

وضمت قائمة غينيا بيساو:

حراس المرمى: جوناس مينديز (بيرامار البرتغالي) وموريس جوميس (أيا نابا القبرصي) ومانويل ماما سامبا بالدي (فيزيلا البرتغالي).

المدافعون: يولانيو تشيبيلا جوميز (بورتو البرتغالي) و فالي كاندي (بورتيمونينسي البرتغالي) ومانكوني سوريانو ماني (موريرينسي البرتغالي) ولاديسلاو ليونيل أوشا ألفيس (ماريهينس البرتغالي) وأوريسيو ساليو جونيور (فيلافرانكوينس البرتغالي) وأوبا سانجيتي (شاتورو الفرنسي) وجيفرسون إنكادا (ليكسو البرتغالي) وفرديناند ميندي (ألوا أتليتيك إف سي الأسكتلندي).

لاعبو الوسط: جوديلسون جوميز (موناكو الفرنسي) وخورخي برايما كاندي نوجويرا (فارينس البرتغالي) وجاوا لامين جاكيتي (فيلافرانكوينس البرتغالي) وموريتو كاساما (ستاد ريمس الفرنسي) وألفا سيميدو إستيفيس (فيتوريا جيماريش البرتغالي) وبانوتشي بيريرا كامارا (بليموث أرجيل الإنجليزي).

المهاجمون: ماما سامبا بالدي (تروا الفرنسي) وبيكيتي دجاسي سيلفا (الشعلة السعودي) وخورخي باربوسا إنتيما (ويسلا بلوك البولندي) وماورو رودريجيز تيكسيرا (سيون السويسري) وجوزيف مينديز (نيور الفرنسي) وإبراهيم عمر أمبري (سوشو الفرنسي) وفريديريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي).

يذكر أن منتخب غينيا بيساو يلعب في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات نيجيريا ومصر والسودان.