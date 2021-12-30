وزير داخلية لبنان يؤكد حرص بلاده على ضمان أمن الكويت

بحث وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في اتصال هاتفي تلقاه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت أحمد المنصور الصباح، واقعة ضبط شحنة كبتاجون، مؤكداحرص بلاده على ضمان أمن دولة الكويت.

وقال مولوي على حسابه على تويتر اليوم الخميس "تلقيت اتصالا من... أحمد المنصور الصباح وجرى التداول بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط الشحنة التي كانت تحوي على حبوب الكبتاجون بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية".

وأضاف "أكدت الحرص على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، وتحمّل المسؤولية تجاه الاخوة في الدول العربية كافة. لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك".

من جهته "شكر الشيخ الصباح المجهود الأمني الذي تمكنت بفعله الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تصدير الكبتاجون الى الكويت، ناقلا تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة الداخلية اللبنانية في هذا السياق".

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قد كشف أمس الأربعاء، عن شحنة من الليمون في مرفأ بيروت ضبط في داخلها حوالى 9 ملايين حبة كبتاجون كانت فى طريقها إلى دولة الكويت.



