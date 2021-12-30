بايدن يرغب في التحدث مباشرة مع بوتين بشأن النزاع حول أوكرانيا

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن رئيس البلاد جو بايدن يرغب في التحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، في ظل التوترات المستمرة بشأن أوكرانيا.

وقال المجلس إن المحادثات تهدف إلى الإعداد لمشاورات على المستوى الدبلوماسي. ويشير هذا على الأرجح إلى اجتماع مخطط لعقده في 10 يناير في جنيف بشأن الصراع في أوكرانيا، الذي يتصاعد منذ أسابيع.

وأكد الكرملين الأنباء عن المكالمة الهاتفية المخطط لها. ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله إن المحادثات مخطط لعقدها مساء، ولم تحدد واشنطن ولا موسكو موعدا مبدئيا لها.