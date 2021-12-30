قاد أحمد حسن كوكا، نجم قونيا سبور التركي، فريقه للتأهل لدور الـ16 من كأس تركيا بعد تغلبه على عمراني سبور بهدفين نظيفين في دور الـ32 من البطولة.

نجح كوكا في تسجيل الهدف الثاني لصالح قونيا سبور أمام عمراني من رأسية متقنة في الدقيقة الـ58 من شوط المباراة الثاني، لتنتهي المباراة بتأهل قونيا سبور لدور الـ16 من كأس تركيا.

وشهدت قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون استبعاد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لكوكا من قائمة اللاعبين الذين سيشاركوا في البطولة، ليرد كوكا على قرار استبعاده عمليًا بالتألق رفقة قونيا سبور.