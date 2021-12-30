قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإرصاد المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم حالة من عدم الاستقرار تستمر حتى بداية الأسبوع المقبلة، موضحا أنها تؤثر بأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، قائلًا إنه من الوارد انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، غدًا الجمعة، بسبب غزارة الأمطار.

وذكر أن فرص سقوط الأمطار، غدًا الجمعة، تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات شمال البلاد وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء والبحر الأحمر، مناشدًا المواطنين القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وناشد مدير عام التنبؤات بالأرصاد، المواطنين تجنب التواجد إلى جوار أعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الشتوية؛ لأن نشاط الرياح يزيد الإحساس من انخفاض درجة الحرارة خلال ساعات النهار والليل بشكل ملحوظ، ويؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين 4 إلى 5 أمتار.