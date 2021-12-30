النائب أيمن محسب يطالب التموين والزراعة بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت؛ لسد فجوة الاستيراد وذلك بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محسب، أن مصر تستورد أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط، وبالتالي فإن الأسعار تتأثر بصورة كبيرة بالأسعار العالمية، مما يستوجب ضرورة وضع آلية محددة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل متدرج وفقا لجدول زمني.

وتابع عضو مجلس النواب: "على وزارة التموين أن تسعى لتحقيق نسبة 50% اكتفاء ذاتي من بذور الزيت في خطة قصيرة الأجل، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة هذه البذور محليا، بالإضافة لـ25% من بذور مستوردة، و25% من زيوت خام مستوردة، وبذلك في حالة حدوث أي زيادة في الأسعار العالمية لن يتأثر سعر المنتج المحلي، مؤكدا أن غياب التنسيق بين الزراعة والتموين من ضمن أسباب هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، بالإضافة لبدء عمل زراعات تعاقدية للمحاصيل الزيتية، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في المشروعات الخاصة باستخلاص الزيوت، خاصة وأن الشركات التي تعمل في إنتاج الزيوت 4 تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، تنتج زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.