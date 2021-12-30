رئيس المركز الإسلامي في نيويورك: المسلم يستطيع كتابة ثلث ماله لمسيحي

استنكر الدكتور أحمد دويدار رئيس المركز الإسلامي في نيويورك، الآراء التي تحرِّم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.



وقال خلال لقائه ببرنامج "بدون حظر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "كيف لا أسلم على من تجوز له الوصية له بثلث مالي.. يستطيع المسلم أن يكتب ثلث ماله لمسيحي".



وأضاف أنّ الإنسان مأمور بحسن الظن، وتابع: "إطلاق اللفظ العام في القرآن يقتضي الأدب وحسن الظن.. كيف من قال في حقهم الله هذا الكلام أتشكك أنا فيهم".



وأشار إلى أنّ الآراء المتشددة التي تشكّك تهنئة المسيحيين بأعيادهم تعتمد على استعطاف الجماهير بشكل وصفه بـ"الرخيص" بالابتعاد عن سماحة الدين وأصالته.



وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكّدت في وقت سابق، أنّ تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.



وأوضحت الدار أنّ الإسلام قد أقر مبدأ العيش السلمي مع الناس جميعًا دون نظر لعقائدهم، بل دعا إلى ودهم وصلتهم وإهدائهم وقبول الهدية منهم والإحسان إليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.