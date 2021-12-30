العراق يوقع عقدا ضخما مع الصين بمبلغ 19 مليار دولار في قطاع النفط

وقع العراق، اليوم الخميس، استثمارات بقيمة 19 مليار دولار مع شركة "إن سي آي سي" الحكومية الصينية لبناء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنويا في منطقة الفاو جنوبي العراق.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، للصحفيين في بغداد اليوم، إن هذا المشروع يعد أضخم استثمار في قطاع التكرير بالعراق وايضا للشركة الصينية ويعكس البيئة الآمنة للاستثمار في العراق.

وأضاف أن الحكومة العراقية ستلتزم بهذا الاتفاق وصولا إلى التوقيع النهائي على العقد ليدخل حيز التنفيذ مستقبلا.

وذكر عبدالجبار أن العراق يخطط لتصدير 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا الشهر المقبل عدا إقليم كردستان، مع التزامه التام بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط الخام (أوبك).

وأوضح أن العراق يتطلع لتشغيل مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بكامل طاقتها الإنتاجية في أبريل عام 2023، مشيرا إلى أن أمام العراق استثمارات ضخمة سيحققها في القطاع النفطي ومنها مشروع مصفاة الفاو الذي تم التوقيع عليه اليوم.