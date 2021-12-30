كاثاي باسيفيك أيروايز تلغي رحلات طيران هونج كونج بسبب قواعد الحجر الصحي

أعلنت شركة طيران هونج كونج كاثاي باسيفيك أيروايز اليوم الخميس إلغاء رحلات طيرانها من وإلى هونج كونج بسبب تشديد قواعد الحجر الصحي على أفراد الأطقم الجوية على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس لحاجز المليون إصابة يوميا لليوم الثالث على التوالي وحذرت من "طريق صعب" ينتظر العالم في مواجهة الفيروس.

في المقابل أشارت وكالة بلومبرج للانباء إلى تراجع أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة رغم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

ونقلت عن مسؤولي الصحة الأمريكيين القول إن ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون قد يسبب معاناة أقل مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا.

في الوقت نفسه أظهرت دراسة أن الحصول على جرعة معززة من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد قلل بشدة حدة الأعراض التي تظهر على المصابين بالمتحور أوميكرون بين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بجنوب أفريقيا التي شهدت أول ظهور للمتحور الجديد قبل شهور.