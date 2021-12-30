«الهضيبى» يدعو لوضع استراتيجية قومية لحماية وتنمية الوعى من قبل الوزارات المعنية



أعلن النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، حول قضية الوعى بما لها من أولوية هامة، كمسئولية حكومية ومسئولية مجتمعية، مضيفا أن الطلب موقع من 25 نائبا بمجلس الشيوخ وذلك لأهمية القضية وضرورة العمل فيها فى أسرع وقت ممكن.



وأكد الهضيبى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تقديم طلب المناقشة العامة لتنمية الوعى جاء بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من لقاء خلال الافتتاحات الرسمية التى تشهدها البلاد بضرورة تنمية الوعى والتحذير دائما من تزييف الوعى.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة منتظر مناقشته فى فبراير المقبل فى الجلسة العامة للمجلس، بحضور ممثلى الوزارات المعنية وهى: «الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة»، موضحا أنه سيتم السماع لجميع النواب الموقعين على الطلب ووجهة نظرهم فى كيفية تنمية الوعى وأهميته، بجانب السماع للحكومة.



وأشار الهضيبى إلى أنه بعد مناقشة الطلب خلال الجلسة العامة، سيتم إصدار العديد من التوصيات والتى ستحال إلى مجلس النواب للعمل على ترجمتها إلى مشروعات قوانين حسب كل توصية من التوصيات، نظرا لأن الوعى له العديد من المحاور السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية والبيئة والتعليمية، كل منهم فى مجاله.

كما أكد النائب، أن قضية الوعى تمثل محورًا هامًا لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، موضحا أن الوعى يلعب دورا هاما فى بناء الأوطان، وتوصف معركته بأم المعارك، فضلا عن تزييف الوعى وتشويه الحقائق تسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة لمصر.

وذكر النائب أننا لو تعرضنا لمفهوم الوعى فهو ينقسم بداية إلى نوعين، الأول يتعلق بالشخص نفسه، والآخر يتعلق بالوعى الجمعى أو المجتمعى، وعلى سبيل المثال عدم التوعية بقضية الزيادة السكانية مثّل تحديا كبيرا على الدولة وأثّر على عملية التطوير، مشيرا إلى أن عودة الوعى تحتاج من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع ككل وقفة صادقة، فلم تعد الحروب بين الأمم توجه بالبنادق والصواريخ بل باتت على حيازة الوعى وتشكيله وتوجيه الجماهير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوعى هى معركة فكرية فى المقام الأول وينبغى أن تكون أسلحتنا الفكرية والثقافية والعلمية فيها أقوى من أسلحة العدو، فمصر فى حاجة إلى مدرس صاحب هدف ورسالة وخطيب صاحب فكر مستنير، وعالم ذى علم واسع متعدد، وقبل هذا وذاك مجتمع بعمومه يسير وفق هدف ورسالة وغالية تصنع له مكانة سامية بين الأمم والمجتمعات.



واقترح الهضيبى، أن يطلق على عام 2022 عام الوعى والمجتمع المدنى، كذلك يجب أن تتضمن القضية بيئة تشريعية جديدة تعاقب من يتعمد تزييف الوعى لدى المواطنين، بجانب تشكيل لجنة لإدارة تطوير المحتوى البرامجى فى جميع الفضائيات.



وطالب النائب بتدريس مادة خاصة بالوعى، وإنشاء لجنة مشتركة من وزارات التربية والتعليم، والاوقاف، والاتصالات، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى، لوضع استراتيجية قومية لحماية وتنمية الوعى.