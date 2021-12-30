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تقرير: منع قيادي تركي معارض من زيارة وزارة التعليم

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 2:58 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 2:58 م

أفادت محطة "خلق تي في" التركية، اليوم الخميس، بأنه تم منع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، من دخول وزارة التعليم، وذلك بعدما اتهم في وقت سابق الحكومة بالمحاباة في التعيينات الحكومية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن محاولة الزيارة جاءت وسط جدل على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الأشخاص الذين يحصلون على تقديرات جيدة في الامتحانات المخصصة لشغل الوظائف الحكومية يتم استبعادهم عبر الامتحانات الشفهية، في ظل تفضيل المسؤولين الحكوميين لبعض المتقدمين على بعض.

وكان كليجدار أوغلو أثار تساؤلا عما إذا كان الأفراد المرتبطون بجمعيات مدنية مؤيدة للحكومة أوفر حظا للتوظيف.

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