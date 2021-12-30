مركز مكافحة الأمراض الليبي يصف الوضع الوبائي بالحساس

وصف حيدر السايح، مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا الوضع الوبائي في البلاد بالحساس جدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اليوم الخميس في طرابلس، بعد يوم من تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء وإصابة أخرى اليوم.

وفي إشارة لعزوف البعض عن تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قال السايح: "الحل متوفر أمامنا ونراه بأعيننا، لكن لا يزال هناك إصرار على عدم تطبيقه".

وأكد السايح توفر التطعيمات بعموم البلاد، وأن لا حل أمام المواطنين إلا بالتوجه لمراكز التطعيم.

من جهته، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 640 إصابة جديدة بكوفيد- 19 (بنسبة 7ر14 % من إجمالي التحاليل اليومية)، وتعافي 616 آخرين، بالإضافة لوفاة 11 شخصا نتيجة الإصابة بالفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات في ليبيا بحسب بيانات المركز اليوم إلى 388183 إصابة، فيما توفى إلى الآن 5696 شخصا بسبب الفيروس، مع تسجيل تعافي 375747 شخصا من المرض.

وفيما يخص التطعيمات، فقد بلغ عدد من تلقوا تطعيمات كاملة في عموم البلاد 828774 شخصا، و 1857439 تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.