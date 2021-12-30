كوريا الجنوبية تسجل 5037 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل 5037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 625 ألفا و967 إصابة، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وظلت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس أكثر من 5 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت الحالات الخطيرة بكورونا ثاني أعلى مستوى عند 1145 حالة بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1151 حالة في اليوم السابق، لتظل فوق ألف حالة خطيرة لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 21 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وسجلت كوريا الجنوبية 67 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور الجديد إلى 625 إصابة.

كما أضافت البلاد 73 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5455 شخصا.