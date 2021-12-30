بين أزمات ممتدة وأخرى أُضيفت إلى المشهد العربي، شهدت العام 2021 أحداثا بارزة وتغيرات سياسية في عدد من البلدان العربية، منها ما هو داخلي مثل سقوط الحكومة في تونس، وأخرى تتعلق بالمنطقة مثل المصالحة مع قطر والنزاع على ملكية الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، بالإضافة إلى مزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

في هذا التقرير نستعرض أبرز تلك التغيرات السياسية في البلدان العربية.

* تصالح مصر ودول الخليج مع قطر

في يناير الماضي، وقع وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، على "بيان العلا" الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر، خلال القمة الخليجية الـ41.

ووفق بيان الخارجية المصري، جاء توقيع مصر على البيان في إطار حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، والتوجه نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة.

وأكد البيان أن ذلك يأتي فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

* سقوط الحكومة في تونس

في يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات استثنائية للحفاظ على السيادة التونسية، تمثلت في تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووصف الخبراء هذه القرارات بأنها خطوة على الطريق الصحيح لتخليص تونس من جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسي حركة النهضة.

واستخدم قيس سعيد الفصل 80 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات استثنائية، في حالة مواجهة الدولة خطر داهم، وتنص المادة على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

* أزمة الصحراء بين المغرب والجزائر

بلغت التوترات حدتها في أغسطس، عندما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، بسبب ما وصفته بـ"الأعمال العدائية"، ثم مرة أخرى في نوفمبر الماضي، بعد اتهام الجزائر للمغرب بقتل 3 من مواطنيها، خلال هجوم مزعوم استهدف شاحنات جزائرية تجارية بين العاصمة الموريتانية نواكشوط و مدينة "ورقلة" الجزائرية.

وقتها قالت الرئاسة الجزائرية، إن الهجوم المزعوم وقع في غمرة احتفال الشعب بذكرى ثورة التحرير، لكن لم تحدد الموقع الدقيق للقصف، فيما لم يردّ المغرب بشكل رسمي على الاتّهامات الجزائرية، لكن وسائل إعلام مغربية نقلت عن مسؤول رفيع المستوى نفي شنّ أيّة غارات جويّة داخل الجزائر أو موريتانيا، بينما نفى الجيش الوطني الموريتاني حدوث أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية.

وفي وقت لاحق قررت الجزائر عدم تجديد اتفاقية مدّ إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خطّ أنابيب يشقّ الأراضي المغربية.

يعود الخلاف بين الجزائر والمغرب منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية الحدودية بين البلدين الجارتين، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن مملكة المغرب، فيما تقع الصحراء تحت حكم المغرب، وتراها جزءا من ترابها.

والبوليسارو هي هي حركة تحررية صحراوية تأسست في 20 مايو 1973 تسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه "استعمارًا مغربيًا".

غير أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب، في الوقت الذي تجدد فيه الولايات المتحدة التأكيد على أنه ليس هناك أي تغيير مؤخرا في موقفها بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

* معاهدة بين إسرائيل والمغرب

في نوفمبر الماضي وقع المغرب وإسرائيل اتفاقنا، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار تعاون أمني غير مسبوق خلال زيارة تاريخية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى المملكة، في ظل توتر العلاقات بين المغرب وجارتها الجزائر.

ونص الاتفاق، الذي وقعه جانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين بمختلف أشكاله، في مواجهة التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة، وفق فرانس برس.

ويتيح الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة للتعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.

* الاعتراف بسيادة فلسطين على مواردها

في نفس الشهر أيضا اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعي".

ودعا القرار إسرائيل إلى "الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري"، بحسب وكالة وفا الإخبارية.

كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.