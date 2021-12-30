واشنطن تحث تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع

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حثت الولايات المتحدة السلطات في تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع.

جاء ذلك عقب لقاء السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث "شدد بلوم على أهمية أن تؤمن تونس من الآن فصاعدا عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع"، بحسب بيان السفارة.

وكان اللقاء عقد يوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة.

وشدد البيان على دعم السفير "ومساندته القوية لتطلعات شعبها (تونس) إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، ديمقراطية، شفافة، تحمي الحقوق والحريات".

كما أعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيين.

وأعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية تبدأ مطلع 2022 بإطلاق استشارة وطنية على منصات إلكترونية بشأن الاصلاحات السياسية وتنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

ولم يشر سعيد إلى ترتيبات بشأن حوار مع الأحزاب أو المنظمات الوطنية.

وجمد سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو وجمد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور. وبرر خطوته بوجود مخاطر على الدولة وبتفشي الفساد والفوضى.

ويتهمه خصومه بـ "الانقلاب" على الدستور واحتكار السلطات.