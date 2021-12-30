أوقاف جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ استعدادا لصلاة الجمعة تزامنا مع الطقس السيئ

أعلنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لصلاة الجمعة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار حالة الطقس غدًا الجمعة.



وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى التأكيد على جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في خطبة الجمعة، على أن تكون مدة الخطبتين لا تزيد عن عشر دقائق، والالتزام بذلك وعدم تجاوز هذا الوقت بأي حال، وذلك حسب تعليمات وزارة الأوقاف.



وأوضح الراوي، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات ومسئولي المساجد بالحفاظ على المساجد والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر، وغلقه بعد الصلاة مباشرة، وعدم السماح لغير المصرح له بالخطاب بصعود المنبر، أو أداء أي عمل دعوي بالمساجد، خاصة أي شخص له انتماء فكري، أو تنظيمي متشدد.



وشدد على عدم تمكين أي شخص تحت أي مسمى من ميكروفون المسجد، غير المكلفين من الوزارة بالعمل بالمسجد من استخدام مكبرات الصوت، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والتأديبية، وقصر الجمعة على المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة فقط.



وأكد اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفة بإقامة صلاة الجمعة في المساجد غير المصرح لها بإقامة الصلاة، ولن يغض الطرف أي شخص يقصر أو يتجاوز في عمله، والتعامل بحسم مع أي مخالفة من قبل المواطنين.