 وزير خارجية الصين: نسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمؤتمر الحزب الحاكم - بوابة الشروق
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وزير خارجية الصين: نسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمؤتمر الحزب الحاكم

د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 9:13 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 9:13 ص

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن توفير بيئة خارجية آمنة ومستقرة للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم سوف يكون جزءا رئيسيا من العمل الدبلوماسي الصيني في العام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وانج قوله، في بيان نشر عبر موقع الوزارة على الإنترنت، إن الصين سوف تمنع بحزم وتنزع فتيل أية مخاطر خارجية، لتهيئة بيئة مواتية لاجتماع الحزب، موضحا الأولويات الدبلوماسية للصين لعام 2022.

وتعهد وانج أيضا بمواصلة حماية المصالح الأساسية للصين في عام 2022، ومحاربة أية مؤامرة لانتهاك سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.


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