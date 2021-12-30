حصر المقاعد الخالية بالجامعات الخاصة والأهلية استعدادا لتنسيق الفصل الثاني فبراير المقبل

أماكن شاغرة محدودة في كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.. وكثيرة في الكليات النظرية والهندسية والحاسبات والمعلومات والإعلام وإدارة الأعمال



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المجلس انتهى من حصر المقاعد الخالية في كليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة الماضية بعدما أخطر الجامعات بإرسال كشوفات المقاعد الخالية استعدادًا لتنسيق الفصل الدراسي الثاني شهر فبراير 2022 المقبل.



وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه تمت صياغة مذكرة بالمقاعد الخالية والضوابط المقترحة لعرضها على وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، قبيل طرحها على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والذي من المتوقع أن يتأخر في تحديد جلسة انعقاده لحين إعادة تشكيل أعضاءه وهو إجراء روتيني كل فترة زمنية.



وأكد وجود أماكن شاغرة محدودة في كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي، وأماكن كثيرة في الكليات النظرية والكليات الهندسية وكليات الحاسبات والمعلومات والإعلام وإدارة الأعمال.



وأشار إلى استمرار شكل تنسيق وطريق تقديم الطلاب للجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة"، وسيتم تحديد وقت ومكان عقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراق التقديم، عحيث يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني "70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي.

في سياق قريب، تلقى وزير التعليم العالي، تقريرًا من أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أداء قطاع البعثات بالوزارة خلال عام 2021، معلنًا قبول 258 دارسًا فى جميع أنواع الإيفاد في مختلف دول العالم، وفقًا لخطة البعثات لعام 2020/2021، كما تم قبول 15 دارسًا بالبرنامج التدريبي لكوادر أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى الإعلان عن المنح والبرامج الدراسية الواردة من بعض الجامعات أو المؤسسات التعليمية الدولية.

ولفت التقرير إلى مبادرة إطلاق أسماء العلماء النابغين الذين أثرو العلم والبحث العلمي على خطط البعثات المقبلة على التوالي، كما تم إنشاء وحدة للإجازات الدراسية؛ لإنهاء إجراءات سفر الدارسين الحاصلين على منح شخصية أو تمويل ذاتي.

وأشار التقرير إلى تطور خطة البعثات السنوية، حيث تم الموافقة على إنشاء برامج للابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات البرامج الدولية المتميزة، واعتماد نتيجة الإعلان الموحد الرابع عن خطة البعثات 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، فضلاً عن اعتماد نتيجة إعلان خطة البعثات الرابع 2020/2021 الجزء الثاني من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022، إضافة إلى الإعلان عن الجزء الأول من خطة العام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022.



وأوضح هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة، أن المجالات التى اشتمل عليها الإعلان الموحد الرابع عن خطة البعثات لعام 2020/2021 هى: القطاع الطبى، الزراعة وأمن الغذاء، الطاقة الجديدة والمتجددة، المياه، البيئة، تقنيات الصناعة الإستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، تطوير التعليم والتعلم، الاستثمار والتجارة والنقل، العلوم الاجتماعية والإنسانية.



وفيما يتعلق بالتحول الرقمى، لفت التقرير إلى إطلاق المنصة الإلكترونية؛ لتسهيل إجراءات الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة المركزية للبعثات.



وأضاف التقرير أنه تم الإعلان 3 مرات خلال عام 2021 عن برنامج المعونة الأمريكية USAID للدارسين للحصول على درجة الماجستير والتدريب والمهمات علمية.