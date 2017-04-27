ضبط 3 متهمين بحيازة 280 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 280 طربة لمخدر الحشيش، تزن 28 كيلو جراما بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم في نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، وسيارتين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارتين لاستخدامهما في نقل المخدرات.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.