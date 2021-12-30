 فرنسا: وقف التخلص من النفايات السامة في مدفن منطقة الألزاس - بوابة الشروق
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فرنسا: وقف التخلص من النفايات السامة في مدفن منطقة الألزاس

د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 1:16 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 1:16 ص

أمرت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بوقف التخلص من النفايات السامة في مدفن النفايات المثير للجدل تحت الأرض في ستوكامين بمنطقة الألزاس.

وفي أعقاب شكوى من 60 سياسيا والهيئة الإقليمة الأوروبية في الألزاس، أعلن المجلس الإداري في باريس، اليوم الأربعاء، أن خطط ترك النفايات بشكل دائم في المنجم السابق باطلة ولاغية.

ومنذ عام 1999، كان يتم تخزين النفايات السامة مثل السيانيد والزرنيخ والزئبق في مدفن ستوكامين في ويتلسهايم، بالقرب من مولهاوس، على الرغم من احتجاجات أنصار البيئة ومبادرات المواطنين.

وفي عام 2002، اندلع حريق على عمق 535 مترا، واستغرق اخماده عدة أيام. ومنذ ذلك الحين تم إغلاق الموقع.

ويخشى أنصار البيئة من أن تتسرب السموم من المنجم إلى المياه الجوفية، وقد أكدت إدارة المنطقة دائما أن اخراج النفايات سيكون أكثر خطورة من حفظها تحت الأرض.

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