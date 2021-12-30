إدارة البيئة بقنا تختتم فعاليات ورشة عمل حول تطوير منظومة المخلفات الصلبة

اختتمت إدارة البيئة بديوان عام محافظة قنا، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل التشاور المجتمعي، لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير وتحسين آداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقاعة نادى الفتيات بمدينة قنا، والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ ديسمبر الجاري.

أوضحت الدكتورة هبة بلح، خبير التشاور المجتمعى، أن ورشة العمل هدفت إلى دعم المشاركة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع للوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، وعرض المقترحات التي تساهم فى تحسين مستوى خدمات إدارة المخلفات الصلبة وإتاحتها للمواطنين.

وأضافت "بلح" أن الورشة وضعت خطة عمل واضحة لإدارة المخلفات الصلبة على الوجه الأمثل للحد من مخاطرها، مشيرةً إلى أنه خلال الثلاثون عاما المُقبلة من المتوقع زيادة المخلفات بنسبة ٧٠٪؜ وفقا لتقارير البنك الدولى والتوسع السريع للمدن ونمو السكان.

وأشارت إلى أن البرنامج نجح منذ بدء تنفيذه وحتى الآن في توفير ١٣٠ معدة متنوعة لدعم قطاع النظافة والتجميل بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى ٨٠ مليون جنيه ، حيث شملت المعدات (١٤ سيارة هوك ليفت، ٧٠ حاوية قمامة، ٤٥ تريسيكلا لجمع القمامة، رأس جرار مزود بمكبس لودر)، فضلا عن تطوير مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، وإضافة خط إنتاج جديد بتكلفة ٦ ملايين جنيه تقريبا وكذلك إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبو تشت على مساحة ٤ آلاف متر تستوعب ٢٠٠ طن/ يوم، مؤكدة أن البرنامج ساهم فى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة بشكل كبير.

وأوضح محمد نصر أنه شارك في الورشة ٩٩ متدربًا يمثلون جهات متنوعة بهدف تبادل الآراء وعرض المقترحات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وجهات النظر المختلفة، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية بملف البيئة وإدارة المخلفات في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الصلبة الجديد لتحديد السياسات التي سيتم من خلالها التعامل مع كافة الجهات الشريكة في المنظومة.