محافظ جنوب سيناء يجري جولة تفقدية للمنشآت السياحية والفنادق بمدينة شرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للمنشآت السياحية والفنادق بمدينة شرم الشيخ للوقوف على استعدادات المدينة وخاصة الفنادق والمنشآت السياحية للاحتفال بالكريسماس، وبداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بجميع الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية، خلال الاحتفال.

وحرص محافظ جنوب سيناء علي لقاء السائحين بمختلف جنسياتهم إيطاليين وروس وأوكران وكروات وجنسيات أخرى وهنأهم بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد واستطلع آراءهم ومقترحاتهم خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

من جانبهم، أعرب السائحين بمختلف جنسياتهم عن سعادتهم البالغة بوجودهم بشرم الشيخ والاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، معربين عن إعجابهم الشديد بالطقس الدافئ اللطيف والإضاءات المبهرة والنظافة والأمان وحسن المعاملة وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم للمدينة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن معظم فنادق شرم الشيخ أنهت استعداداتها للاحتفال بالعام الجديد، كما أضاءت الميادين العامة في كل أرجاء المدينة أنوارها، ورفعت المحافظة درجات الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وربطها مع مراكز العمليات بالمدن السياحية طوال فترة الاحتفالات.