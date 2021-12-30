واردات أوروبا من الوقود من شرق آسيا تتجه إلى التراجع

تشير بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الواردات الأوروبية من المنتجات النفطية النقية من شرق آسيا ستتراجع خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وبحسب البيانات فإن ناقلة وقود واحدة تحمل حوالي 80 ألف طن من وقود الطائرات غادرت موانئ شرق آسيا متجهة إلى أوروبا منذ بداية الشهر الحالي، مقابل وصول حوالي 680 ألف طن خلال أكتوبر و360 ألف طن خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، فإن رصد حركة الناقلات بين شرق آسيا وأوروبا تشير إلى أنه لا يوجد حاليا أي سفن محملة وتبحرـ لتصل إلى أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي أو خلال الشهر المقبل.