التحقيق في العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته بالهرم

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تباشر نيابة الهرم بجنوب الجيزة، التحقيقات حول العثورعلى جثة شاب متوفي داخل شقته؛ بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة بالهرم، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتستمع النيابة إلى أهلية المتوفي .

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.