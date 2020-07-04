 الموافقة على مقترح إنشاء كلية للزراعة والطب البيطري بمدينة إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
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الموافقة على مقترح إنشاء كلية للزراعة والطب البيطري بمدينة إسنا بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 5:44 ص

وافق مجلس جامعة الأقصر على الطلب المقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقترح لإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بإسنا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة على تخصيص الأرض اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

كما ناقش المجلس تحديد مدة سريان موافقته على نقل أعضاء هيئة التدريس وموافقة رئيس الجامعة على نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعات أخرى للعمل بالجامعة على درجات شاغرة لمدة 3 أشهر فقط، يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الجامعة، اعتبارًا من تاريخ الموافقة.

وقرر المجلس زيادة نفقات الإقامة لليلة الواحدة للطلبة الوافدين (وغير المقيدين بالجامعة)، من الجامعات المصرية وغير المصرية.

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