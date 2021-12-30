تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

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أعلنت وزارة الصحة التركية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تزايد مستمر ، حيث سجلت يوم الأربعاء أكثر من 30 ألف إصابة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة إن عدد الاختبارات الإيجابية على مدى 24 ساعة بلغ 36684 .

وفي الأسابيع السابقة، بلغ العدد اليومي للحالات نحو 20 ألف حالة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن انتشار متحور أوميكرون الجديد هو سبب محتمل لهذه الزيادة ، ولكنه أرجع السبب كذلك إلى قضاء الأشخاص المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة.

وتجري تركيا اختبارات عشوائية فقط على السلالات المتحورة من فيروس كورونا . ووفقا للبيانات الرسمية، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 42 حالة من أصل 3344 منذ بداية ديسمبر الجاري.

ودعا قوجة السكان إلى الحصول على التطعيم. ووفقا لموقع "أور ورلد إن داتا"، تلقى نحو 67 % من الأتراك جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

واعتبارا من اليوم الخميس ، سيتم اعطاء اللقاح التركي المصنع محليا "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية التركية . وقد حصل اللقاح مؤخرا على تصريح باستخدامه في حالات الطوارئ.

وتلقى قوجة نفسه اللقاح أمس الأربعاء أمام الكاميرات.

وحتى الآن تستخدم البلاد أساسا لقاح سينوفاك الذي طورته الصين ولقاح فايزر / بيونتيك.

وانتقدت الجمعية الطبية التركية الموافقة على استخدام اللقاح التركي ، قائلة إنه لم يتم نشر سوى القليل للغاية من البيانات عنه .