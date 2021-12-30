توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مطلع عام 2023

قال عضو صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مطلع عام 2023.

وقال نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، لصحيفة تراو اليومية الهولندية إن من المقرر أن تنتهي مشتريات السندات القائمة بنهاية العام المقبل، حيث يمكن بعدها رفع أسعار الفائدة.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت بقية أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي يضعون في الاعتبار جدولا زمنيا مشابها، قال إن "علينا أن ننتظر ونرى، لكن أعتقد ذلك".

وقال نوت، الذي يعتبر من صقور السياسة النقدية، إن الكثير سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد العام المقبل.

وارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى 9ر4% في تشرين ثان/ نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ العمل بعملة اليورو.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى بلوغ التضخم 2% في المدى المتوسط.

ووفقا لنوت، ينبغي أن يكون لانتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا تأثير بسيط على الأسعار في الوقت الراهن.

لكن إذا كان التأثير أكبر، سيكون البنك المركزي الأوروبي جاهزا لتغيير ساسته بشكل أسرع عما هو مخطط حاليا.

وستفاقم متحورات الفيروس الجديدة المشاكل بدلا من أن تحد من التضخم. وأشار نوت إلى أن القفزة الحالية في أسعار المستهلكين ترجع جزئيا إلى حالات إغلاق عامة سابقة بسبب إنتشار الجائحة.