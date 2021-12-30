أعرب النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بتمديد عقده مع القلعة الحمراء.

واكد معلول أنه كان يضع الاستمرار داخل الأهلى أولوية أولى بالنسبة إليه، وأن ارتباطات الفريق ومنتخب تونس فى الفترة الماضية كانت سببًا فى تأخر التوقيع على العقد الجديد".

وقال على معلول، عقب تجديد عقده مع الأهلى:" الحمد لله وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد فى الموافقة على البقاء داخل النادى، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسى، مقدما الشكر لمسئولي النادى على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار مع الفريق حتى 2024".

وأضاف:" لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدت إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقَّعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلى".

وأوضح:" من الطبيعي أن يكون أي لاعب بالنادى الأهلي محل اهتمام من الأندية ويتلقى العديد من العروض، ولكنى لم أشغل نفسي بهذا الأمر ووكيلي تولى ملف التجديد مع الإدارة، وعلى الرغم من تبقي 6 أشهر كاملة فى عقدي فإننى جددت، وسعيد للغاية بهذه الخطوة وباستكمال مشوارى داخل النادي، وأشعر بالارتياح الشديد داخل الأهلي وهو بمثابة عائلتي الكبيرة".

وتابع:" توقيعى للأهلي وفقت بين التاريخ وحب الناس الذي يعوضني عن أي مقابل مالي، ويكفيني حب الجماهير والمسئولين وزملائى بالفريق، وأنا سعيد للغاية بأن جماهير تعتبرني أحد أبناء القلعة الحمراء، وهو أمر يشرفني للغاية ويزيد من سعادتي ودوافعي للاجتهاد بشكل أكبر، وبالفعل عندما أكون فى الشارع أو أي مكان ألمس مدى حبهم لي، وهذا الاحترام وهذه المحبة لا يمكن أن تقدر بثمن".

وأشار: "عائلتي سعيدة في مصر وتشعر بارتياح شديد للعيش هنا، وتحظى بمعاملة طيبة وباحترام من الجميع، وهناك استقرار كبير، وحتى نجلي كريم سعيد للغاية بإقامته في مصر. ويشرفني جدا رغبة الكثير من جماهير النادي بأن أستمر في الفريق حتى الاعتزال وأن يكون لي دور عقب نهاية مشواري، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأقدم كل ما لديَّ من أجلهم".

وأضاف:" في الفترة الماضية حققت مع النادي كل البطولات التي شاركنا بها، وسعيد للغاية بما قدمته، ولكن طموحاتي مع الأهلي للفترة المقبلة بلا حدود، والكل يعرف طبيعة جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن الرغبة في الفوز بالبطولات والألقاب التي تصبح من الماضي فور الفوز بها، وأعدهم بأن نقدم كل ما لدينا للفوز بكل البطولات التي نشارك بها. لدينا بطولة كأس العالم للأندية، وهي بطولة كبيرة تجمع أفضل الفرق المتوجة بالألقاب القارية، ونتمنى أن نقدم عروضًا قوية وأن نحصل على ميدالية في البطولة".

وتحدث علي معلول عن علاقته بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "علاقتي بالكابتن محمود الخطيب مثل علاقة الأب بابنه، وهي قائمة على الود والاحترام وله مكانة كبيرة في قلبي، وهو يعامل كل اللاعبين بنفس الروح، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي به أبوية، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظنه وأن ننجح في تشريفه بالبطولات. والأجواء داخل النادي مميزة وكلنا عائلة واحدة، وحتى في فترات المعسكرات الخاصة بالمنتخبات نتواصل باستمرار ونطمئن على بعضنا، وهذه الروح أحد أهم أسباب تفوق النادي حتى في الأوقات الصعبة".

وعن علاقته بالمدير الفني للفريق قال معلول: "مستر بيتسو موسيماني مدير فني قدير، ويعرف كل كبيرة وصغيرة داخل القارة، وخبراته في الدوري المصري أصبحت أكبر خلال الموسم الجاري، وهو يعرف قدرات كل لاعب ويجيد التواصل مع الجميع، ونتمنى أن نحقق النجاح معًا، وهناك حالة انسجام كبيرة بين اللاعبين وبالنسبة لي أكثر اللاعبين تفاهمًا معي أيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، ومن خلال التدريبات نفهم تحركات بعضنا بشكل كبير".