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التعليم تنظم رحلة مجانية للطلاب الوافدين

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 7:23 م

نظمت وزارة التربية والتعليم متمثلة فى قطاع الخدمات والأنشطة، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية والوافدين "الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين"، رحلة مجانية للطلاب الوافدين إلى المتحف القومي للحضارة المصرية وجزيرة المعادي.

وذلك تأكيدا لدور الوزارة في دعم الطلاب الوافدين، ومساعدتهم على سرعة الاندماج مع المجتمع المصري، وخلق نوع من التواصل بين الجنسيات المختلفة، وتبادل الثقافات بينهم، والتعاون الفعال الإيجابي، وتعريفهم ببعض الأماكن السياحية والأثرية.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية والوافدين "الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين" تقوم بإعداد ووضع خطة سنوية للنشاط التربوي والاجتماعي والثقافي للطلاب الوافدين، ومتابعة اشتراكهم في هذه الأنشطة وتشمل (رحلات ومعسكرات ومسابقات) ومنح دراسية.

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