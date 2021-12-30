 غدا.. ياسمين علي وإسلام محيي وفرقة كايروتا في احتفالية برنامج واحد من الناس - بوابة الشروق
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غدا.. ياسمين علي وإسلام محيي وفرقة كايروتا في احتفالية برنامج واحد من الناس


نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 4:05 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 4:05 م

تستضيف في سهرة فنية خاصة ببرنامج "واحد من الناس" بمناسبة رأس السنة في الحادية عشر مساء غد الجمعة.

وتتضمن السهرة العديد من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الأغنية الرومانسية، والاسكتشات الكوميدية.

ويستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المطربة ياسمين علي التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد.

وتتواصل السهرة مع المونولجيست الشهير إسلام محي، الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن، بالإضافة إلى الفرقة الغنائية "كايروتا" والتي تقدم باقة من أجمل أغانيها.

وتذاع السهرة الخاصة من برنامج واحد من الناس، غدا الجمعة، ليلة رأس السنة في الساعة 11 مساءً على شاشة الحياة.

 


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