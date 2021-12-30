جنوب أفريقيا تدرس رفع حظر التجوال المرتبط بكورونا

تدرس جنوب أفريقيا رفع حظر تجوال مطبق منذ العام الماضي بهدف تقليل انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع نيوز24 الالكتروني الإخباري ومقره كيب تاون نقلا عن مصادر مطلعة.

وتفاوتت ساعات حظر التجوال منذ أن تم تطبيقها أولا في مارس عام 2020، وهي حاليا من 12 صباحا حتى 4 صباحا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن التقرير أنه تمت مناقشة إلغاء حظر التجوال في اجتماع عقده الرئيس سيريل رامافوزا مع رؤساء حكومات المقاطعات والعمداء اليوم الخميس بشأن وضع جائحة كوفيد-19

كما حضر الاجتماع وزير الصحة جوي فالا.

وتشهد جنوب أفريقيا حاليا موجة رابعة من إصابات كوفيد-19 بفعل متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ومن بين المقترحات الأخرى التي نوقشت، زيادة التجمعات الاجتماعية بالأماكن المغلقة إلى ألف من 750 شخصا.