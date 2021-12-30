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استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، في أسواق الجملة بينما ارتفعت أسعار الأسمنت

استقر حديد عز ليسجل نحو 15600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 15400 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل نحو 15500 جنيه.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 15100 جنيه.

واستقر حديد المصريين 15300 جنيه.

واستقر حديد العشري 15100 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

ارتفع سعر الأسمنت المسلح 30 جنيها ليسجل 1080 جنيها.

كما ارتفع أسمنت النصر 30 جنيها ليسجل 1050 جنيها.

وارتفع أسمنت لافارج "المخصوص" 20 جنيها ليسجل 1050 جنيها.

وارتفع أسمنت وادي النيل 10 جنيهات ليسجل 1025 جنيها.

وارتفع أسمنت حلوان 20 جنيها ليسجل 1070 جنيها.

وارتفع سعر مصر للأسمنت قنا 30 جنيها ليسجل 1030 جنيها.

وارتفع أسمنت السويدي 15 جنيها ليسجل 1080 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.