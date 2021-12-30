مرسوم رئاسي بدعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد يوم 9 يناير المقبل

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أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوما جمهوريا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من الشهر المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وقال صالح، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد التاسع من يناير 2022".

وأضاف أن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مشيرا إلى أن "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

وحسب مصادر في البرلمان العراقي، سيتولى النائب محمود المشهداني رئاسة البرلمان كونه أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيس دائم للبرلمان العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صادقت مؤخرا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وتخوض الكتل الفائزة بالانتخابات مفاوضات للتوصل إلى تفاهمات بشأن تسمية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.