الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية يسجل أكبر نمو له منذ 17 شهرا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي، بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا في أحدث إشارة على استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 2ر3% شهريا خلال نوفمبر الماضي بعد انكماشه بنسبة 9ر1% خلال أكتوبر.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2020 عندما سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 9ر3% شهريا.

وجاء الانتعاش بعد انخفاض الناتج الصناعي خلال أكتوبر بأكبر قدر في 18 شهرا بسبب قلة أيام العمل واختناقات سلسلة التوريد العالمية. في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 3ر5%.

في المقابل انخفضت مبيعات التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، خلال الشهر الماضي بعد شهرين من النمو المطرد.

وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% شهريا بعد نموها بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.