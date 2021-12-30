رئيس قناة السويس يصدر قرارات لتشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد

أصدر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2022، تضمنت مد خدمة عدداً من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة.

وذكرت هيئة قناة السويس - في بيان اليوم الخميس- أن التشكيل الجديد أصبح كما يلي: المحاسب إبراهيم بشارة إبراهيم جوده - مديراً للإدارة المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ يحي محمد علي المحجوب - مديراً لإدارة الرئاسة وعضو مجلس إدارة الهيئة، والمهندس جمال السيد أبو الخير - مديراً لإدارة التحركات اعتباراً من 2022/1/1، والمهندس محمد حسن عبدالمنعم محمد - مديراً لإدارة التموين، والمهندس أحمد محمد محمد حجازي - مديراً لإدارة الأنفاق والكباري، والمهندس أحمد فريد محمد سليمان - مديراً للإدارة الهندسية، ونبيل محمد سيد أحمد زيدان - قائم بأعمال مدير إدارة الشركات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الشركات، والمهندس أحمد محمود عبده صالح - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الخدمات.

كما ضم تشكيل الهيئة الجديد: المهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي - قائم بأعمال مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات، والسيد ابو الفتوح السيد فرج - قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، وعبد الخالق محمد عوض الله - قائم بأعمال السيد مدير إدارة الترسانات اعتباراً من من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الترسانات، والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد - قائم بعمل مدير إدارة الكراكات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الكراكات.

وشمل مجلس إدارة الهيئة - كذلك - المهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي - قائم بأعمال مدير إدارة شئون العاملين اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير شئون العاملين، والمهندس محمد غريب أبو الرجال سلامة - رئيساً لإدارة الأشغال اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الأشغال، وعبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربينى - رئيساً للإدارة القانونية اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير الإدارة القانونية.