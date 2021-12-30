 السعودية تؤكد حرصها على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية - بوابة الشروق
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السعودية تؤكد حرصها على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 3:11 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 3:11 ص

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حرصها على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية التي انطلقت منذ عام 1981.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي صباح اليوم الخميس إن " المملكة بذلت جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مؤكدا أن دور المملكة في "قمة العلا" كان نابعا من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية".

ونتج عن "قمة العلا" مصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، لتعود العلاقات الكاملة بين هذه الدول، بعد أزمة استمرّت أكثر من ثلاث سنوات

وشدد العاهل السعودي في كلمته على ضرورة تكامل دول مجلس التعاون الخليجي الست وقال: "وإننا لنؤكد على ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقا لمبادرتنا التي أقرها المجلس".

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