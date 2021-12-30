التخطيط: تسليم 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا للجهات حتى الآن

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ نحو 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا، منهم 62 مركزا تم تسليمها بالعام المالي 2020-2021، و20 مركزا تم تسليمها في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزا وجاري تجهيز 87 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتسليمها للجهات خلال العام المالي الحالي.

وأصدرت وزارة التخطيط حصادها لعام 2021، اليوم، الذي تضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام، فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها هالة السعيد وزيرة التخطيط، للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.

وتمثل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، أحد المشروعات التي تعمل عليها وزارة التخطيط، حيث تم إعلان تسليم السيارات لأكثر من جهة خلال العام، ليتم تسليم الدفعة الأولى من السيارات لوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري بعدد 10 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق.

وكذلك تسليم الدفعة الأولى من السيارات لوزارة التنمية المحلية لتوزيعها على 8 محافظات بعدد 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى؛ للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية، وتسليم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية.