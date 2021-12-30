سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين في دوري السوبر

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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق مصر للتأمين بنتيجة 80-72 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بالصالة المغطاة بنادي الزمالك في إطار الجولة السابعة من دوري السوبر.

وظهر لاعبو سلة الزمالك بشكل مميز خلال المباراة اليوم.

وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

-الفترة الأولى: 24/11 لصالح الزمالك.

-الفترة الثانية واصل الزمالك تفوقه بنتيجة 39/28.

-الفترة الثالثة 65/59 لمصلحة الزمالك.

-الفترة الرابعة والأخيرة 80/72 للزمالك.

وحضر اللقاء أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك.

من جانبه، قرر الجهاز الفني لسلة الزمالك استئناف التدريبات غدًا الجمعه بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لخوض الجولة الثامنة من دوري السوبر أمام الجزيرة.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا، ورامي العايدي إداريا.