عرضت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» مقطع فيديو يرصد إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سيمرغ» بنجاح، وأوضح المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني، أن الصاروخ محمل بـ3 شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية.

وأشار «حسيني» في تصريح له اليوم الخميس، إلى الخطط التنموية والتقنية لدى قوة الفضاء الخارجي بوزارة الدفاع، قائلا إن الوزارة وضعت على سلم برامجها تصميم وتطوير أداء مقر (رض) للأبحاث الفضائية والصاروخ الناقل سيمرغ.

وأضاف أن هذا القرار جاء في ضوء الإنجازات التي تحققت في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء الخارجي والنجاح في إطلاق أقمار صناعية صغيرة بواسطة الصاروخين الحاملين «سفير» و«قاصد».

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أن عملية إطلاق صاروخ سيمرغ الناجحة، حققت الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة كافة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل، موضحًا أنها المرة الأولى لتحميل الحامل سيمرغ بـ3 شحنات (من المعدات والاجهزة) البحثية والعلمية ذات الصلة.