استطلاع: الممرضات البريطانيات يعملن لساعات طويلة مجانا للحفاظ على تشغيل الخدمات

كشف استطلاع حديث للرأي أن الممرضات المنهكات اللائي أرهقتهن جائحة فيروس كورونا يعملن بانتظام لمدة 12 ساعة للحفاظ على استمرارية الخدمات بهيئة الصحة الوطنية البريطانية .

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس ، إن الاستطلاع الذي شمل أكثر من 9000 من طواقم التمريض في المملكة المتحدة، وأجرته الكلية الملكية للتمريض أن الكثيرات منهن تفكرن في ترك العمل وأنهن غير راضيات عن مستوى جودة الرعاية التي يمكنهن تقديمها بسبب عدم كفاية العاملات في هذا المجال.

ووجد الاستطلاع، الذي أجري في تشرين أول/أكتوبر الماضي قبل أن يضرب متحور أوميكرون البلاد، أن ثلاثة من كل أربعة (74 %) من موظفات التمريض تعملن بانتظام خارج مناوبات عملهن، وغالبا ما يكون ذلك دون أجر، حيث تقوم 17 % منهم بذلك في كل مناوبة عمل.