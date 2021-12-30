خريطة النجوم في سهرة رأس السنة على الشاشة

شيرين تكشف سبب تخليها عن شعرها مع إسعاد يونس.. وأنغام تتحدث عن سر عشقها للكشرى وتشجيع الأهلى مع «أبلة فاهيتا»

نادر عباسى وإلهام شاهين على القناة الثانية.. وتامر حسنى يكشف كواليس مشواره الفنى مع منى الشاذلى على cbc

عمر كمال وياسمين على مع عمرو الليثى على الحياة.. ودياب مع ياسمين عز على mbc مصر

تحتفل القنوات الفضائية، بالعام الجديد، عبر سهرات خاصة، تستضيف فيها مجموعة من أبرز النجوم، أبرزهم الفنانة شيرين عبدالوهاب التى تظهر بصحبة ابنتيها مريم وهنا، فى سهرة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة dmc، والتى من المقرر أن تكشف خلالها مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التى حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، كما تكشف عن الأسباب الحقيقية التى دفعتها للتخلى عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذى أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى شاشة cbc، تستضيف الإعلامية منى الشاذلى، الفنان تامر حسنى فى لقاء استثنائى ببرنامج «معكم»، والذى يتحدث خلاله عن كواليس مشواره الفنى، سواء فى التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكى عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصرى الذى كان بداية انطلاقه فى مشوار النجومية.

وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل كبير مع جمهور الاستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة فى التأليف والإخراج والتقليد فى عرض تفاعلى متواصل مع الجمهور.

وعلى شاشة قناة on، تحل الفنانة أنغام بصحبة ابنيها عمر وعبدالرحمن، ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا، والتى تكشف خلالها أنغام مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفنى وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التى تجمعهما بشكل مستمر، كما تكشف أيضا عن علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التى تجيد تحضيرها وعشقها للكشرى الخاص بوالدتها، وتتحدث أيضا عن تشجيعها للنادى الأهلى وعن حرصها عن متابعة كل مبارياته وكذلك مباريات المنتخب القومى.

ويتحدث ابناها عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التى تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التى تدفعها لعدم الظهور فى أماكن السهر بالساحل الشمالى مثل باقى الفنانين.

خلال الحلقة أيضا تغنى أنغام «آه لو لعبت يا زهر» للمطرب الشعبى أحمد شيبه و«دورك جاى» لمغنى الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذى جمعها بالمطرب اللبنانى وائل كفورى، ورأيها فى أغانى المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

ويستضيف الإعلامى عمرو الليثى، على شاشة الحياة، كلا من مطرب المهرجانات عمر كمال، والمطربة ياسمين على، التى تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد، كما يستضيف أيضا المونولوجيست إسلام الذى يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن، بالإضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت.

وبالتعاون مع جامعة عين شمس، يستعد التلفزيون المصرى للعام الجديد، بسهرة خاصة تم تسجيلها من داخل القصر الأثرى «قصر الزعفران»، تجمع المايسترو العالمى نادر عباسى، والفنانة إلهام شاهين، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك بمصاحبة كورال جامعة عين شمس.

كما يستعد قطاع قنوات النيل المتخصصة للعام الجديد، من خلال خريطة تشمل، عرض فيلم «صعيدى رايح جاى» على قناة العائلة، كما تقدم قناة ماسبيرو زمان احتفالية رأس السنة لمتحدى الإعاقة، بإذاعة حلقة تستضيف لبلبة وطارق علام وسمير غانم وأسامة الباز ومحمد هنيدى وطلعت زين، وذلك إلى جانب عرض حفل من حفلات ليالى التليفزيون يشارك فيها نجوم الغناء مصطفى قمر ومحمد العزبى وأنوشكا وإيهاب توفيق.

أما قناة نايل سينما، تعرض «عسكر فى المعسكر» و«تيمور وشفيقة» و«بنات العم»، وحلقات من برنامج كلوز أب للفنانة هالة صدقى وحمدى المرغنى.

كما تعرض قناة نايل لايف مسرحية «شاهد ما شفش حاجة» وفيلم «غبى منه فيه»، وتعرض قناة النيل الثقافية حفلا موسيقيا عربيا، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة بابا نويل و«الحب مسرحية من ثلاثة فصول» لخالد الصاوى، أما قناة نايل دراما فتعرض حلقة خاصة من برنامجها مساء الفن وحلقة تستضيف الموسيقار داود جميعى وفرقته؟ كما تعرض قناة نايل سبورت برنامج حصاد عام ٢٠٢١ فى شتى المجالات الرياضية.

قناة MBC مصر، أيضا استعدت لسهرة رأس السنة، بخريطة برامج وأفلام؛ حيث تبدأ فى تمام السادسة مساء بحلقة خاصة من برنامج «كلام الناس» تقديم ياسمين عز، تستضيف فيها خبيرة الأبراج ماجى فرح التى تُقدم قراءة حاصة وتوقعات للأبراج خلال العام الجديد، وتستقبل خلال الحلقة المطرب والممثل دياب، الذى يُقدم عددا من أغانيه الشهيرة، وفى تمام الثامنة مساء، تقدم القناة المسرحية الجديدة «البطولة» من عروض مسرح مصر بطولة الفنان أشرف عبدالباقى وعدد من النجوم منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

وفى تمام التاسعة مساء تعرض MBC مصر، الفيلم العربى «كازبلانكا» بطولة أمير كرارة، إياد نصار، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، والممثل التركى هاليت أرجنش، ثم تعرض فى تمام الحادية عشرة مساء الفيلم العربى الكوميدى «رغدة متوحشة» بطولة رامز جلال، وبيومى فؤاد، وريهام حجاج، ومحمد ثروت، وانتصار، وفى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تعرض الفيلم العربى «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوى.

كما أعلنت قناة روتانا سينما عن استعدادها الليلة لعرض فيلم «صاحب المقام» تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج أحمد السبكى، بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، ويسرا، وبيومى فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم حول يحيى الذى يعيش فى عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام لأحد الشيوخ الذى يرتاد عليه الزوار من أجل تحقيق طلباتهم، بهدف إنشاء منتجع سياحى، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد فى امرأة غامضة تُدعى روح.